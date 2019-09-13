Глеб: в «Штутгарте» меня первое время называли «русский», даже не по имени

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб поделился воспоминаниями о времени, проведённом в «Штутгарте».



«Я всегда скучал по Беларуси, когда только начинал, молодой ещё. Мы с братом уехали в Германию, а там ты предоставлен сам себе. В принципе немцы особо мне не помогали. В команде меня вообще называли «русским» первое время. Даже не по имени — просто «русский». Я говорю: «Я из Беларуси».



Потом со временем начал вливаться, а легче стало, когда играть начал, другое отношение совсем. Однако всё время скучал по родине, когда выпадали выходные, сразу летел домой. На адаптацию ушло полтора года, я вообще, честно говоря, хотел вернуться. Первые полгода были адскими. Но брат рядом был, он поддерживал, ему легче всё давалось, он за юношескую команду играл, а у меня во взрослой команде конкуренция, мужики здоровые, если ты кого-то обвёл, тебя сразу старики от злости просто сносили. Постоянно был в шишках, синяках, ноги болят… Самое сложное — это адаптация и язык, который надо было учить», — приводятся слова Глеба на сайте телеканала «Матч».

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