На матче «Зенит» — «Арсенал» ожидается до 45 тыс. зрителей

Стало известно, в какой форме сыграют футболисты «Зенита» и «Арсенала» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в чёрном; гости — в красно-жёлтой форме, вратарь — в жёлтом. На матче ожидается до 45 тыс. зрителей, гостей поддержат до 150 болельщиков. Об этом сообщил официальный сайт петербургского клуба.

Встречу «Зенит» — «Арсенал» обслужит арбитр Павел Кукуян (Сочи). Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».