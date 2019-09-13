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На матче «Зенит» — «Арсенал» ожидается до 45 тыс. зрителей

На матче «Зенит» — «Арсенал» ожидается до 45 тыс. зрителей
Футбол / РПЛ 0

Стало известно, в какой форме сыграют футболисты «Зенита» и «Арсенала» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в чёрном; гости — в красно-жёлтой форме, вратарь — в жёлтом. На матче ожидается до 45 тыс. зрителей, гостей поддержат до 150 болельщиков. Об этом сообщил официальный сайт петербургского клуба.

Встречу «Зенит» — «Арсенал» обслужит арбитр Павел Кукуян (Сочи). Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Кукуян рассудит «Зенит» и «Арсенал» в 9-м туре РПЛ
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