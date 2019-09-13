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«Атлетико» представил третью форму на сезон-2019/20. Она голубая

«Атлетико» представил третью форму на сезон-2019/20. Она голубая
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в нынешнем сезоне.

Экипировка выполнена в голубом цвете. При этом футболка сделана в диагональную полоску. Воротник и края руковов выполнены в тёмно-синем цвете. Техническим спонсором «матрасников» является американская фирма Nike.

«Атлетико» представил третью форму на сезон-2019/20. Она голубая
«Атлетико» представил третью форму на сезон-2019/20. Она голубая
Фото: Официальный сайт ФК «Атлетико»

После трёх стартовых туров нынешнего розыгрыша испанской Примеры «Атлетико» единолично занимает первое место в турнирной таблице с максимальным показателем – 9 очков. Ближайшие преследователи мадридцев в лице «Атлетика» и «Севильи» отстают на два очка.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне встретятся с «Реалом Сосьедад». Матч состоится завтра, 14 сентября, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, начало – в 19:30 мск.

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