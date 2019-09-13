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Азар и Куртуа настаивают на том, чтобы «Реал» купил Канте

Азар и Куртуа настаивают на том, чтобы «Реал» купил Канте
Футбол / Англия 0

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа и его партнёр по команде нападающий Эден Азар хотят видеть в клубе своего бывшего одноклубника полузащитника Н’Голо Канте, выступающего за «Челси».

Как сообщает The Athletic, бельгийцы настаивают на приобретении 28-летнего футболиста. Также в беседе со своими друзьями Куртуа и Азар выразили мнение, что француз является тем игроком, которого не хватает «сливочным».

При этом, по словам источника, «Реалу» будет нелегко приобрести Канте, поскольку его контракт действует до лета 2023 года и у «Челси» нет никакой необходимости его продавать.

Канте перешёл в «Челси» летом 2016 года и за три года завоевал с клубом титул чемпиона Англии, Кубок страны и трофей Лиги Европы.

«Реал» и «Челси» достигли соглашения в переговорах по Канте
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