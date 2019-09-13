Футболист «Кристал Пэлас» дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника
Защитник «Ньюпорт Каунти» Райан Иннисс, права на которого принадлежат «Кристал Пэлас», не поможет своей команде в ближайших матчах.
Как сообщает Sky Sports, 24-летний футболист получил дисквалификацию за укус соперника и пропустит следующие пять встреч.
Инцидент с участием Иннисса произошёл в домашнем матче трофея Английской футбольной лиги с молодёжной командой «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой гостей со счётом 5:4. В концовке встречи Райан укусил соперника, за что получил красную карточку. Первоначальная дисквалификация защитника составила три матча.
Для Иннисса, являющегося воспитанником «Кристал Пэлас», аренда в «Ньюпорт Каунти» стала уже 10-й в карьере. Ранее он также преимущественно выступал за команды из низших лиг Англии.
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