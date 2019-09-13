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«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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«Зенит» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 13 сентября в 20:00

«Зенит» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 13 сентября в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Арсенал». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Арсенал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

На матче «Зенит» — «Арсенал» ожидается до 45 тыс. зрителей
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