«Зенит» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 13 сентября в 20:00

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Арсенал». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Арсенал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».