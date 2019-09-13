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Р. Нигматуллин: не могу однозначно назвать «Спартак» фаворитом матча с «Уралом»

Р. Нигматуллин: не могу однозначно назвать «Спартак» фаворитом матча с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Урал».

«Вряд ли Кононов выпустит Крала в стартовом составе. Эта позиция пока не требует глобальных изменений. Понятно, что он в форме, но важно же ещё со стороны посмотреть. Обычно новички выходят сразу, если это проблемная позиция или он суперигрок. В «Спартаке» возможно всё. Других новичков использовали сразу. Крала купили за большие деньги, поэтому будут его часто использовать.

Деньги есть деньги. Я не следил за чемпионатом Чехии. Не могу сказать точно, насколько квалифицированный этот игрок. В любом случае это ответственность Цорна, который принял решение купить игрока. Главное, чтобы это было взвешенное, чётко продуманное решение.

Парфёнов способен на всё со своими командами. Он умеет добиваться успеха при небольших бюджетах, скромном подборе игроков. А «Спартак» нестабилен, поэтому всё может быть в этом матче. Я не могу однозначно назвать красно-белых фаворитом в завтрашней встрече», — сказал Нигматулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится завтра, 14 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 16:30 мск.

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