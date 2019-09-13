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Игроки «Реала» недовольны работой тренера по физподготовке

Игроки «Реала» недовольны работой тренера по физподготовке
Футбол / Испания 0

Игроки «Реала» недовольны работой нового тренера команды по физподготовке Грегори Дюпона, сообщает El Chiringuito в своём «твиттере».

Согласно информации источника, футболисты «сливочных» обеспокоены частыми повреждениями на старте сезона. К уже травмированным Марко Асенсио, Эдену Азару и Хамесу Родригесу за последние два дня в лазарет команды также попали Лука Модрич и Феде Вальверде. Такую ситуацию игроки связывают с методами работы Дюпона.

Отметим, что летом Дюпона в «Королевский клуб» пригласил главный тренер команды Зинедин Зидан.

После трёх туров «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «сливочных» 5 очков. Ближайший матч Примеры мадридский клуб сыграет дома с «Леванте» (14 сентября).

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