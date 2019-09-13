Шунин: рвался в бой раньше времени, но доктора меня остановили

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о восстановлении после травмы, которую получил в домашнем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«Дела идут хорошо, я восстановился после травмы. Рад, что вернулся в общую группу и тренируюсь без ограничений.
Я даже рвался в бой раньше времени, но доктора меня остановили и решили не форсировать события. Сейчас набираю форму, нужно почувствовать игровые упражнения. Осталось не так много.
Буду ли я в заявке в понедельник, зависит от тренерского штаба. Конечно, ещё какое-то время мне понадобится, чтобы набрать оптимальную форму, но уже скоро буду полностью готов. С нетерпением жду момента, когда вернусь и начну играть. Когда не можешь помочь команде и смотришь матчи с трибуны или по телевизору — это сложно.
Хорошо, когда в команде есть вратарь, готовый заменить в случае травмы. Это делает «Динамо» только сильнее», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 сентября 2019
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