Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шунин: рвался в бой раньше времени, но доктора меня остановили

Шунин: рвался в бой раньше времени, но доктора меня остановили
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о восстановлении после травмы, которую получил в домашнем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Дела идут хорошо, я восстановился после травмы. Рад, что вернулся в общую группу и тренируюсь без ограничений.

Я даже рвался в бой раньше времени, но доктора меня остановили и решили не форсировать события. Сейчас набираю форму, нужно почувствовать игровые упражнения. Осталось не так много.

Буду ли я в заявке в понедельник, зависит от тренерского штаба. Конечно, ещё какое-то время мне понадобится, чтобы набрать оптимальную форму, но уже скоро буду полностью готов. С нетерпением жду момента, когда вернусь и начну играть. Когда не можешь помочь команде и смотришь матчи с трибуны или по телевизору — это сложно.

Хорошо, когда в команде есть вратарь, готовый заменить в случае травмы. Это делает «Динамо» только сильнее», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Шунин: у меня были другие варианты, но я счастлив, что остался в «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент