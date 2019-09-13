Цорн: чтобы Кутепов не плюнул на всё и не ушёл — общаемся

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал ситуацию с защитником Ильёй Кутеповым, который не получает стабильной игровой практики на старте сезона.
«Илья очень хорошо всё понимает. Конечно, его не может устраивать ситуация, при которой он не играет. Всё-таки он действительно отыграл очень хороший чемпионат мира, обладает амбициями, да и требовательность к себе у Кутепова есть. Мы регулярно общаемся с ним, и я даю ему понять, что он важный игрок. Это футбол, и ситуация может очень быстро измениться. Главное, чтобы он был готов играть в любую минуту.
Что касается риска ухода к конкурентам, тут как раз фактор коммуникации. Чтобы он не плюнул на всё и не ушёл, нужно всё амортизировать, для этого и общаемся", — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 13 сентября 2019
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