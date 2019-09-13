Дзюба: Аршавин прибавляет в футболе, умничка

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).
«Спасибо Андрею Аршавину, что выбрал меня игроком матча, я в шоке. Даже в сердце закололо. Он прибавляет в футболе, умничка. Работает над собой.
Сегодня у родителей годовщина — 33 года вместе, меня попросили забить гол. Мама, папа, поздравляю вас, спасибо большое вам. В целом очень рад, что мы победили в таком непростом матче. Команда боевитая, с характером. Выстроились в пять защитников, нам пришлось перестраиваться, играть зеркально. Но самое главное — победа, три очка.
Почему начал выносить Азмуна с поля? Судья сказал ему, если не перейдёт через ту линию, которую он сказал, то Азмун получит красную карточку", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Роман Логинов.
- 13 сентября 2019
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