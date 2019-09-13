Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба: Аршавин прибавляет в футболе, умничка

Дзюба: Аршавин прибавляет в футболе, умничка
Дзюба: Аршавин прибавляет в футболе, умничка
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).

«Спасибо Андрею Аршавину, что выбрал меня игроком матча, я в шоке. Даже в сердце закололо. Он прибавляет в футболе, умничка. Работает над собой.

Сегодня у родителей годовщина — 33 года вместе, меня попросили забить гол. Мама, папа, поздравляю вас, спасибо большое вам. В целом очень рад, что мы победили в таком непростом матче. Команда боевитая, с характером. Выстроились в пять защитников, нам пришлось перестраиваться, играть зеркально. Но самое главное — победа, три очка.

Почему начал выносить Азмуна с поля? Судья сказал ему, если не перейдёт через ту линию, которую он сказал, то Азмун получит красную карточку", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Роман Логинов.

Семак: Азмун не в лучшей форме, но трудится, работает. Не хватает только голов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент