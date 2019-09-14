«МЮ» согласовал с де Хеа новый контракт на € 60 млн
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подпишет с манкунианским клубом новый контракт, сообщает Daily Record.
Согласно информации источника, «красные дьяволы» полностью удовлетворили финансовые требования 28-летнего вратаря и подпишут с ним соглашение сроком на четыре года. Зарплата испанца составит € 15 млн за сезон. Наряду с полузащитником Полем Погба де Хеа будет самым высокооплачиваемым игроком команды.
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в четырёх матчах английского национального чемпионата, в которых пропустил четыре гола. Его действующий контракт с «МЮ» рассчитан до лета следующего года.
Сульшер: де Хеа — лучший голкипер в мире. Надеюсь, он завершит карьеру в «МЮ»
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