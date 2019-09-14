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Ковач: «Бавария» хочет возглавить таблицу Бундеслиги после матча с «Лейпцигом»

Ковач: «Бавария» хочет возглавить таблицу Бундеслиги после матча с «Лейпцигом»
Футбол / Германия 0

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от выездного матча 4-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг».

«Мы знаем, что нас ожидает. Матчи с «Лейпцигом» всегда жаркие, но мы мотивированы. Мы чемпионы Германии и едем с уверенностью в своих силах и желанием победить. Они сейчас первые, но после матча мы хотим ими стать», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.

«Лейпциг», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Бавария» (7) — занимает третье место.

Матч «Лейпциг» — «Бавария» состоится сегодня, 14 сентября, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена», начало — в 19:30 мск.

С полным расписанием матчей Бундеслиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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