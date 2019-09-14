Почеттино: тот, кто не сможет сконцентрироваться на команде, покинет «Тоттенхэм»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию, сложившуюся в команде.



«Думаю, все согласятся с тем, что вокруг „Тоттенхэма“ обычно распространяется больше слухов, чем у других клубов. Через месяц будут новые слухи, люди слишком много говорят. Думаю, настало время для некоторого позитива. Виктор Ваньяма в моих планах. Кристиан Эриксен в моих планах. У них такие же возможности, как у других игроков.



Когда есть лишь один игрок, который хочет уйти, хорошо, но когда это несколько игроков, которые создают разницу на поле… Тем не менее нужно оставаться позитивными. Наша цель — побеждать в матчах. Тот, кто не сможет сконцентрироваться на команде, покинет её», — приводит слова Почеттино Goal.com.

Почеттино: Эриксен всегда был счастлив в «Тоттенхэме»