Кокорин может подписать контракт с «Сочи» до конца года

Как стало известно «Чемпионату», сейчас «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором бывший форвард петербургского клуба Александр Кокорин может подписать контракт с новичком Российской Премьер-Лиги на полгода, чтобы набрать форму, а зимой вернуться в стан сине-бело-голубых.
Напомним, осенью прошлого года Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы. Позже они получили тюремные сроки на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов по УДО.
Контракт Кокорина с «Зенитом» истёк минувшим летом. В настоящее время 28-летний нападающий является свободным агентом. Ранее руководство петербургского клуба заявляло, что готово обсудить с футболистом подписание нового контракта.
- 14 сентября 2019
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