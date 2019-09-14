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Спортивный директор «Ювентуса»: у Манджукича есть предложение из Катара

Спортивный директор «Ювентуса»: у Манджукича есть предложение из Катара
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что хорватский нападающий Марио Манджукич может перейти в клуб из Катара.

«На рынке существуют разные возможности. Марио был очень важным игроком для „Ювентуса“ на протяжении многих лет. Он проявил себя на всех уровнях. Вероятность его ухода существует. По согласованию с ним, его агентом и главным тренером мы решили не включать Манджукича в заявку на матч с „Фиорентиной“. У Марио есть предложение из Катара», — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что «Ювентус» не включил Манджукича в заявку команды на матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20. Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн.

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