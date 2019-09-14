Вопрос разрыва контракта Мамаева с «Краснодаром» рассмотрят до конца сентября
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктор Березов сообщил, что вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым будет рассмотрен до конца сентября.
«Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе. Тогда мы сможем известить его и определить точную дату. Примерные сроки? Конец сентября», — приводит слова Березова ТАСС.
Напомним, что 30-летний Мамаев осуждён за избиение нескольких человек в Москве в октябре прошлого года. Футболист должен выйти на свободу по УДО 17 сентября. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца 2019 года.
Мамаев: будем принимать решение с «Краснодаром», которое устроит обе стороны
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