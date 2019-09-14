Удивительный гол защитника «Челси» Томори с 30 метров. Видео

Защитник «Челси» Фикайо Томори забил очень красивый мяч в выездном для «синих» матче пятого тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

Томори забил первый гол во встрече. Защитник мощным ударом с 30 метров отправил мяч в девятку вратаря хозяев Руя Патрисиу.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».

В единственной из уже сыгранных встреч «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1.

Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».