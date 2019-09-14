Результативный сольный проход Дженепо — в видеообзоре «Шеффилд» — «Саутгемптон»

«Шеффилд Юнайтед» в пятом туре английской Премьер-лиги на своем поле уступил «Саутгемптону» со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч на 66-й минуте после сольного прохода забил полузащитник «святых» Мусса Дженепо.

Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» доступен на «Чемпионате».

Сегодня, 14 сентября, также проходит матч «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1. «Тоттенхэм» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».