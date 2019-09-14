Заболотный разбил голову Хёведесу, игрок «Сочи» порвал майку. Фото победы «Локо»

14 сентября в Сочи на стадионе «Фишт» в матче девятого тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды, единственный гол забил полузащитник красно-зелёных Гжегож Крыховяк.

Лучшие кадры с матча «Сочи» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.