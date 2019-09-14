Ковач — о ничьей с «Лейпцигом»: обидный результат, но мы показали хорошую игру

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат выездного матча 4-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:1).
«В первом тайме мы действовали сенсационно, это была пока что наша лучшая игра в этом сезоне. Мы ничего не позволяли сопернику, но должны были извлекать больше пользы из нашего доминирования. Затем сами создали себе неприятности, получили пенальти в свои ворота после простой потери мяча.
Во втором тайме «Лейпциг» перестроился, мы должны были лучше контролировать середину поля. Таким образом, игра превратилась в открытый обмен ударами.
По итогу имеем обидный результат. У нас было больше моментов, мы хорошо играли, но, к сожалению, заработали на два очка меньше, чем рассчитывали. Возьмём положительные моменты из этого матча — мы показали действительно очень хорошую игру», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.
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