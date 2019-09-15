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Нойер: слова тер Штегена не пойдут на пользу сборной Германии

Нойер: слова тер Штегена не пойдут на пользу сборной Германии
Футбол / Евро-2020 0

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал слова голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, который выразил недовольство отсутствием игровой практики в составе национальной команды.

«Я считаю, что тер Штеген является отличным вратарём. Он хорошо играет за „Барселону“, но я не уверен, что его слова пойдут на пользу сборной Германии. Мы команда и должны позиционировать себя именно в таком качестве.

У нас отличные вратари. У нас есть Кевин Трапп, Бернд Лено. Они замечательные вратари, которые тоже хотят играть, а не сидеть на скамейке запасных. Мы команда. Мы должны держаться вместе. Вратари тоже должны держаться вместе», — приводит слова Нойера «твиттер» Bayern & Germany.

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