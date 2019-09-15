Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Борнмут» — «Эвертон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола рассказал о ходе восстановления Зане

Гвардиола рассказал о ходе восстановления Зане
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ходе восстановления немецкого полузащитника Лероя Зане.

«Зане вернулся в команду. Думаю, до февраля он сможет восстановиться. Хирург сказал, что операция прошла идеально. Он здесь с нами, сейчас проходит курс реабилитации», — приводит слова Гвардиолы The Mirror.

Напомним, что у 23-летнего Зане было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Гвардиола: не нужно ожидать, что мы будем всегда побеждать и набирать сто очков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент