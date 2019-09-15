Гвардиола рассказал о ходе восстановления Зане
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ходе восстановления немецкого полузащитника Лероя Зане.
«Зане вернулся в команду. Думаю, до февраля он сможет восстановиться. Хирург сказал, что операция прошла идеально. Он здесь с нами, сейчас проходит курс реабилитации», — приводит слова Гвардиолы The Mirror.
Напомним, что у 23-летнего Зане было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.
Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.
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