Гвардиола рассказал о ходе восстановления Зане

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ходе восстановления немецкого полузащитника Лероя Зане.

«Зане вернулся в команду. Думаю, до февраля он сможет восстановиться. Хирург сказал, что операция прошла идеально. Он здесь с нами, сейчас проходит курс реабилитации», — приводит слова Гвардиолы The Mirror.

Напомним, что у 23-летнего Зане было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.