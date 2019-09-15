Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард рассказал, почему заменил Рюдигера в матче с «Вулверхэмптоном»

Лэмпард рассказал, почему заменил Рюдигера в матче с «Вулверхэмптоном»
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему заменил защитника Антонио Рюдигера в перерыве матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:2). Вместо немца на поле вышел Курта Зума.

«У Рюдигера возникли проблемы с пахом, когда он оказался за пределами поля и поскользнулся на металлическом элементе неподалёку от нашей скамьи запасных.

Надеюсь, здесь не будет ничего серьёзного. Замена была проведена из предосторожности, поскольку он испытывал некоторые болезненные ощущения. В ближайшие пару дней мы проведём более детальное обследование. Следующий матч уже во вторник, но я надеюсь, что он будет в порядке к нему», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Лэмпард: если «Челси» хочет добиться успеха, нельзя полагаться только на молодых
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент