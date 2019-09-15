Лэмпард рассказал, почему заменил Рюдигера в матче с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему заменил защитника Антонио Рюдигера в перерыве матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:2). Вместо немца на поле вышел Курта Зума.
«У Рюдигера возникли проблемы с пахом, когда он оказался за пределами поля и поскользнулся на металлическом элементе неподалёку от нашей скамьи запасных.
Надеюсь, здесь не будет ничего серьёзного. Замена была проведена из предосторожности, поскольку он испытывал некоторые болезненные ощущения. В ближайшие пару дней мы проведём более детальное обследование. Следующий матч уже во вторник, но я надеюсь, что он будет в порядке к нему», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
Лэмпард: если «Челси» хочет добиться успеха, нельзя полагаться только на молодых
- 15 сентября 2019
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