Слуцкий: занят футболом 23 часа и 55 минут. Ещё 5 минут нужны для «Инстаграма»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своей странице в «Инстаграме», на которой он часто выкладывает спешные фото и видео.

«Многие из моих подписчиков спрашивают: «Ты теперь серьёзный тренер или клоун?» Да, иногда я клоун. Я футбольный тренер и продолжаю играть в футбол. Занят этим 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут нужны для «Инстаграма», — приводит слова Слуцкого Voetbalprimeur.

«Витесс», набрав 11 очков, занимает третье место в турнирной таблице нидерландской Эредивизии. В 7-м туре команда российского специалиста на домашнем стадионе сыграет с «Фортуной». Встреча состоится 21 сентября, начало — в 21:45 мск.

Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года. Ранее он тренировал «Халл Сити», сборную России, московский ЦСКА и другие команды.