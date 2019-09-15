Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, отличившись забитым мячом в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», догнал Эльдора Шомуродова из «Ростова» в гонке бомбардиров турнира.
У обоих стало по 7 результативных ударов. При этом Соболев сыграл 9 матчей и один из своих мячей он забил, реализовав пенальти. Шомуродов все свои голы забил с игры. Завтра «Ростов» на своём поле сыграет матч 9-го тура РПЛ с «Ахматом».
Интересно, что Соболев мог единолично возглавить гонку бомбардиров РПЛ, однако в матче с «Краснодаром» он не реализовал пенальти. На 45+3-й минуте встречи его удар с 11-метровой отметки парировал голкипер «быков» Матвей Сафонов.
Третье место в списке бомбардиров РПЛ занимает Артём Дзюба («Зенит»), в активе которого 5 забитых мячей.
- 15 сентября 2019
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