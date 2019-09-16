«Майами» Бекхэма не вёл переговоров о трансфере Месси

Руководство клуба MLS «Интер Майами» не встречалось с Хорхе Месси, отцом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, по поводу возможного трансфера сына в североамериканскую команду, владельцем которой является экс-игрок «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, сообщает интернет-портал Goal.com со ссылкой на свои источники.
Ранее сообщалось, что Бекхэм отправил спортивного директора «Интер Майами» Пола Макдоноха в Лондон на переговоры с Месси-старшим, где стороны обсуждали возможный переход 32-летнего нападающего сине-гранатовых в стан «Интер Майами».
29 января 2018 года, когда «Интер Майами» был официально включён в число участников MLS, Месси прислал Бекхэму видеопоздравление, в конце которого намекнул на заинтересованность в игре за американский клуб: «Кто знает, может, через несколько лет вы позвоните мне».
«Интер Майами» начнёт выступать в MLS с 2020 года.
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