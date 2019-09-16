Булыкин оценил шансы «Локомотива» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы «железнодорожников» в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Юрия Сёмина сыграют с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

«Соперники у „Локомотива“, как всегда, сильные. И речь не только о „Ювентусе“ и „Атлетико“. С Леверкузеном тоже придётся непросто. Но шансы есть, со всеми можно играть. ЦСКА год назад нам показал, что и „Реал“ по силам побеждать. Главное — правильно настроиться и верить в то, что невозможное возможно.

Успешное выступление — это и очки в копилку России, и премиальные клубу. Да и сами футболисты проверят себя на высочайшем уровне и, сыграв ярко, могут попасть на карандаш топ-командам», — цитирует Булыкина пресс-служба УЕФА.