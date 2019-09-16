Манджукич близок к переходу в «Аль-Гарафу»

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич близок к уходу из команды в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Tuttosport, следующим клубом 33-летнего футболиста с большой вероятностью может стать «Аль-Гарафа». Завтра, 17 сентября, агент хорвата отправится в Катар на переговоры с руководством клуба, которое готово платить форварду € 6 млн за сезон.



Ранее интерес к Манджукичу проявляли такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Лос-Анджелес». Сообщается, что Марио отказался от переезда в MLS, а в случае срыва трансфера в «Аль-Гарафу», скорее всего, рассмотрит переход в английскую Премьер-лигу.



Манджукич защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий не провёл ни одного матча в итальянской Серии А.

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