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Федун отказал Кононову в отставке из «Спартака»

Федун отказал Кононову в отставке из «Спартака»
Федун отказал Кононову в отставке из «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», владелец московского «Спартака» Леонид Федун отказался одобрить отставку главного тренера команды Олега Кононова.

После матча с «Уралом» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоялся 14 сентября и завершился поражением красно-белых со счётом 1:2, специалист сообщил руководству о желании покинуть свой пост, а позднее официально попросил клуб об отставке. Однако сегодня, 16 сентября, Федун отказал Кононову.

Накануне, 15 сентября, во время встречи с болельщиками генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что Кононов не подавал заявления об увольнении.

Кононов возглавил «Спартак» в середине прошлого сезона. После девяти туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 14 очками в активе.

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