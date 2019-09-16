Федун отказал Кононову в отставке из «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», владелец московского «Спартака» Леонид Федун отказался одобрить отставку главного тренера команды Олега Кононова.



После матча с «Уралом» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоялся 14 сентября и завершился поражением красно-белых со счётом 1:2, специалист сообщил руководству о желании покинуть свой пост, а позднее официально попросил клуб об отставке. Однако сегодня, 16 сентября, Федун отказал Кононову.



Накануне, 15 сентября, во время встречи с болельщиками генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что Кононов не подавал заявления об увольнении.



Кононов возглавил «Спартак» в середине прошлого сезона. После девяти туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 14 очками в активе.

Кононов две недели работал над командным футболом. Ну и? Ни одна из системных проблем не решена.