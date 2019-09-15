Кононов две недели работал над командным футболом. Ну и?

В «Спартаке» были уверены, что пауза, связанная с матчами сборных, поможет команде прийти в себя и выдохнуть после сверхнапряженного и эмоционального отрезка, в котором приходилось проводить по две игры в неделю, а между ними – не столько тренироваться и наигрывать связи, сколько восстанавливаться. Пусть некоторые ведущие футболисты разъехались по национальным командам (Бакаев, Джикия, Зобнин, Крал), но и с оставшимися многочисленными лидерами можно было хоть как-то поработать и на выходе получить более симпатичную систему, чем обычно. Тем более сборники по возвращении тоже успели поучаствовать в последнем недельном цикле.

Никто не требовал от Кононова идеальной структуры сразу же, но хотелось увидеть шаг вперёд. Любой: будь то выход в атаку (в современной интерпретации «билд-ап»), перестроения в переходных фазах, позиционная оборона или индивидуальная адаптация новичков. Увы, ни с какой из задач тренерский штаб «Спартака» не справился. Глядя на футбол команды в игре с «Уралом», появлялось ощущение, что красно-белые вообще ничего не тренировали в течение прошедших двух недель. Или тренировали только «стандарты»: голевая комбинация с ложным уводом соперников на ближнюю штангу, рывками Жиго и Джикии на дальнюю, блокировкой в исполнении второго и результативным ударом первого была действительно классной.



Но всё остальное, что мы увидели – это редкие всплески индивидуальных действий (проходы Бакаева и Зобнина) и всякое отсутствие системы. А хронические болезни, преследующие команду на протяжении всего сезона, остались на месте.

Хроническая проблема №1. Отсутствие наигранного начала атаки

Главное, что не удавалось «Спартаку» в первом тайме (пока «Урал» играл вяло и неагрессивно) – быстро продвигать мяч от своей штрафной к чужой. Роль нижнего опорника, наиболее вовлечённого в развитие атаки, была отведена Зобнину. Однако Роман – не самый пасующий полузащитник в мире, он хорош в самостоятельном ведении, но только не в передачах между линиями и глубинном плеймейкинге. В результате большинство его пасов под давлением отправлялось либо ближнему партнёру, либо даже назад. Все передачи от центральных защитников на Зобнина были малоэффективны, а порой и бессмысленны, поскольку тот же Жиго гораздо лучше видит варианты впереди и мог бы отдавать их самостоятельно.



Партнёры, Крал и Тиль, вышедшие играть инсайдами при 4-3-3, видели трудности Романа – и поочерёдно опускались в глубину. Однако это делало начальную атакующую структуру «Спартака» ещё хуже, поскольку команда лишалась лишнего адресата впереди: крайние защитники не успевали создавать ширину, крайние полузащитники из-за этого не насыщали центр, и иногда можно было увидеть картину, где по четыре-пять футболистов «Спартака» находятся за линией мяча. Само собой, быстро проходить к штрафной с такой структурой было невозможно.

Другая проблема красно-белых с развитием атаки – непонимание своих функций центральными полузащитниками. Тиль впервые в «Спартаке» играл инсайда при 4-3-3 (на одной линией с Кралом), а сам Крал успел провести только пару тренировок в новом клубе. Функции распределялись плохо, трио полузащитников часто либо оказывалось на одной линии, либо выстраивалось чересчур узко.

Если резюмировать: у «Спартака» имелось мало вариантов в ширине (их должны в идеале создавать крайние защитники, если сразу два опорника опускаются в глубину), не было никакого варианта для длинных забросов и подборов (Ларссон борется за верховые мячи слишком плохо) и совершенно не получался выход через центральную зону из-за отсутствия эффективной структуры и минимума продольных передач. Неудивительно, что «Урал» легко сохранял компактность при помощи двух линий.

Итого: проблема не решена.

Хроническая проблема №2. Опорная зона

Мы уже не раз расписывали критические недостатки в работе спартаковской средней линии, а субботний матч лишь подтвердил опасения, что покупка Крала не спасёт команду. Он – футболист, наиболее подходящий для роли второго опорника («бокс-ту-бокс»), но едва ли сможет качественно работать прямо перед центральными защитниками. Против «Урала» Кононов опустил вниз Зобнина, надеясь, что Роман дисциплинированно сыграет «роль Барриоса», однако все признаки болезни остались на месте.

Зобнин снова стягивался к мячу, медленно переключался между соперниками (от наименее опасного к наиболее), вжимался в штрафную и не контролировал второй темп. А партнёры, Тиль и Крал, помогали ему максимум в одном случае из двух, а после перерыва – вообще перестали это делать. Новички сами по себе не излечат команду от уже стыдных провалов – это должен сделать Кононов. Но пока не видно даже минимальных улучшений.

Итого: проблема не решена.

Это вам не Барриос. Есть подозрение, что «Спартак» купил не того опорника Алекс Крал – великолепный футболист, но ему будет сложно закрыть дыры красно-белых в центральной зоне.

Хроническая проблема №3. Позиционное расположение в обороне

Этот пункт плавно вытекает из предыдущего, но всё же стоит остановиться на нём поподробнее. Весь сезон наблюдаю, как центральные защитники «Спартака» живут своей, мало согласованной друг с другом и с командой жизнью. Они могут не поджимать в моменты прессинга (из-за чего опорной зоне приходится ещё труднее), выбрасываться в отбор в чужие зоны без взаимной подстраховки, образовывая катастрофические дыры. И дыры эти – никто не заполняет.

Говорят, Зобнин регрессирует. Это правда, но вина – на тренерах «Спартака» Одну проблему точно давно пора устранить.

Первый гол «Спартака» — как раз пример кошмарной общей структуры «Спартака». Центральный защитник Жиго атакует соперников на фланге, между ними и Жиго – порядка 30 метров, зона открыта для рывка соперников, а опорники никак не реагируют. Причём Тиль и Крал дружно машут руками, Зобнин не видит ничего за своей спиной, а Жиго так и остаётся на фланге.

Итого: проблема не решена.

Хроническая проблема №4. Отсутствие согласованного прессинга

Последний матч, в котором красно-белые показали коллективный агрессивный отбор на чужой половине, состоялся в Грозном. Та игра стала дебютной для Тиля, и он очень удивил «Ахмат» своей игрой в первой линии прессинга. Позже соперники адаптировались к стилю голландца, индивидуальных движений Гуса и Шюррле стало уже не хватать, требовалась система. Но системы нет. Игроки «Спартака» не понимают, по кому им нужно играть в конкретных эпизодах. Плюс Тиль в субботу был передвинут ниже и не смог проявить своих лучших качеств в игре без мяча.

Прессинг «Спартака» так и остаётся рваным, несогласованным – игроки могут выдёргиваться в отбор по одиночке, а партнёры в это же время – пятятся назад, не поджимают, и компактность стремительно рушится.



Итого: проблема не решена.

Самое грустное для «Спартака» – Кононов совсем не работает над ошибками С такой тренерской работой команда обречена.

Хроническая проблема №5. Низкая эффективность Шюррле

Немец претендует на роль лидера и получил высокие оценки за первые матчи, но в последнее время, начиная с игры в Самаре, его игра становится хуже и хуже. И это уже – большая проблема для всей команды. В субботу Кононов передвинул Шюррле на левый фланг, это позволило частично устранить два прежних недостатка: глубина атаки теперь создавалась Ларссоном, который, в отличие от Андре, реже сваливался в чужие зоны, плюс сам Шюррле перестал бить по воротам из неподготовленных позиций. Вчера он установил свой «рекорд» в «Спартаке» — ноль ударов!

Шюррле уже испортился. Виновата система Кононова Вернее, её отсутствие.

Только все остальные проблемы Шюррле остались на месте. Он по-прежнему допускает аномально высокий брак, теряет мяч в каждой второй атаке и имеет предельно низкую конкретику. К тому же, немец замедляет темп своими многочисленными касаниями. Принимая мяч, он почти всегда делает два-три шага от ворот, после чего разворачивается и начинает искать продолжение. Если Кононов хотел получить футболиста для быстрого комбинационного футбола, Андре на сегодня выглядит не лучшим вариантом.



Пример из вчерашнего матча: Ларссон выполняет пас на Шюррле и бежит под «стенку». Но Шюррле вместо передачи, которая взорвёт эпизод, подрабатывает мяч назад. Момент упущен.

Итого: проблема не решена.

Хроническая проблема №6. Адаптация и роль Ларссона

От шведского футболиста изначально было больше головной боли, чем пользы. До перерыва на матчи сборных из-за него пришлось передвинуть на левый фланг Бакаева, в результате чего Зелимхан оказался на чужой позиции и не смог влиять на игру так, как прежде. В субботу Кононов поставил Ларссона на острие. Болельщики обрадовались, однако реальность оказалась суровой. Джордан снова сыграл блекло и фактически ничего не создал – ноль ударов за 60 минут.

Джордан Ларссон в «Спартаке». Плюсы и минусы трансфера Есть риск, что из-за появления новичка пострадает Бакаев.

Повторю ещё раз мысль, которую писал в тексте-представлении шведского новичка: Ларссона можно использовать как на фланге, так и в нападении, но на позиции единственного нападающего ему сложно. Гораздо комфортнее Джордан чувствует себя в роли второго форварда или на фланге (в «Норчепинге» играл справа при 3-4-3), там он получает больше пространства и реже оказывается в ситуациях, когда надо действовать спиной к чужим воротам.

Против «Урала» таких эпизодов было достаточно, и большинство из них Ларссон проиграл. 11 единоборств, 3 победных – очень низкие цифры, характеризующие плохую вовлечённость нападающего в игру. Странно, что Кононов отказывается от Понсе, который в гораздо лучше подходит на роль одиночного форварда.



Итого: проблема не решена.

Резюме

Читатели часто злятся и спрашивают в комментариях, почему в каждом тексте я критикую Кононова, но поверьте: хвалить его было бы гораздо приятнее, чем из раза в раз повторять одно и то же. Да, в субботу на результат повлияли в том числе индивидуальные ошибки (срезка Джикии перед первым голом, обрез Крала и кошмарный отбор Ещенко перед вторым, ближний угол от Максименко), однако они не определили характер матча, а лишь дополнили его – и усугубили общее отсутствие системы. Но реакции Кононова из раза в раз нет – её не слышно в его послематчевых выступлениях и интервью, её не видно на поле в последующих играх.



Наверное, тренерский штаб выжимает из себя всё возможное, разжёвывает тактические нюансы и ошибки, а футболисты, глупенькие и необучаемые, ничего не понимают. И через полгода снова придётся публиковать на сайте объявление: «Ресурсы команды исчерпаны, пришло время набирать новую команду. Её доверено строить Олегу Георгиевичу Кононову».