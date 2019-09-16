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Неймар и Мбаппе не помогут «ПСЖ» в матче с «Реалом», участие Кавани под вопросом

Неймар и Мбаппе не помогут «ПСЖ» в матче с «Реалом», участие Кавани под вопросом
Футбол / Лига чемпионов 0

«Пари Сен-Жермен» столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами в преддверии матча с мадридским «Реалом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Marca, во встрече со «сливочными» парижане не смогут рассчитывать на своих основных нападающих – Неймара и Килиана Мбаппе. Бразилец отбывает дисквалификацию, полученную за оскорбление арбитров после матча с «Манчестер Юнайтед» в прошлом розыгрыше соревнования, а француз ещё не восстановился после травмы.

Ещё один форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани тоже продолжает восстановление после повреждения. Уругваец может успеть вернуться в строй к матчу с «Реалом», но вряд ли выйдет на поле в стартовом составе.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало – в 22:00 мск.

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