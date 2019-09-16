Сын Киркорова сменил академию «Барселоны» на академию ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА.

Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория. В июне 2012 года исполнитель сообщил о рождении сына Мартина. Напомним, оба ребёнка Киркорова появились на свет от суррогатной матери. Мартин поступил в академию «Барселоны» в марте текущего года.

Напомним, Арсений Аршавин, сын бывшего игрока петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, в октябре 2018 года стал воспитанником академии «Барселоны». На данный момент Арсений продолжает заниматься в академии каталонского клуба.