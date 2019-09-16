«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион, эмоции игроков, тренеров и болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Красно-белые проиграли три матча подряд во всех турнирах. В 10-м туре московский клуб сыграет с «Уфой». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 17:30 мск.