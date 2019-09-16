«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион, эмоции игроков, тренеров и болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Красно-белые проиграли три матча подряд во всех турнирах. В 10-м туре московский клуб сыграет с «Уфой». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 17:30 мск.
Федун отказал Кононову в отставке из «Спартака»
- 16 сентября 2019
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:20
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:31
-
20:20
-
20:18
-
19:50
-
19:33
-
19:32
-
19:16
-
19:02
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:10
-
18:09
-
18:02
-
17:58
-
17:57
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:19
-
17:19
-
17:00
-
16:52
-
16:40
-
16:31
-
16:20
-
16:08
Партнерский контент