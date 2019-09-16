«Манчестер Юнайтед» следит за хавбеком «Брешии» Тонали

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Брешии» Сандро Тонали, утверждает Calciomercato.

По данным источника, скауты английского клуба следили за игрой хавбека в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (3:4). Также на матче присутствовали представители дортмундской «Боруссии» и амстердамского «Аякса».

Ранее сообщалось, что Тонали также находится в сфере интересов «Ювентуса», «Интера», «Ромы», «Челси» и «Ливерпуля».

19-летний Тонали является воспитанником «Брешии». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в трёх матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года с опцией продления ещё на год.