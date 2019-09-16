Тер Штеген: слова Нойера несправедливы

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, ранее выразивший недовольство по поводу отсутствия игровой практики в сборной Германии, прокомментировал ответ немецкого вратаря «Баварии» Мануэля Нойера. Напомним, Нойер отметил, что слова тер Штегена не идут на пользу командному духу сборной Германии.
«Конкуренция в сборной очевидна. Игроки, которые не играют, очень хотят выходить на поле. Ты не всегда бываешь доволен, но таков футбол. У меня есть определённые ожидания, и я чувствую, что должен их выразить. Все видят, как я играл и вёл себя в последние годы, и считаю, что слова Нойера несправедливы. Хочу положить конец этому противоречию», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.
Напомним, тер Штеген провёл на скамейке оба отборочных матча чемпионата Европы 2020 года — с командами Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0). Он проиграл конкуренцию Нойеру.
- 16 сентября 2019
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