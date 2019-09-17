Карпин: буду ли плакать, если «Ростов» станет чемпионом? Я уже плачу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1).
«За счёт чего победили? Наверное, за счёт желания. Поздравляю ребят с победой, набрали три очка, молодцы. Желание, старание, это всё присутствовало, но оно не было подкреплено ничем остальным. Сказывается мастерство игроков в определённые моменты, например, сумасшедший удар Норманна принёс три очка. Но по игре вопросы большие. Будем разбирать, что произошло. В прошлом году тоже начали неплохо, но цыплят по осени считают. А мы будем считать весной.
Если станем чемпионами, буду ли плакать? Я уже плачу. Представьте, что будет, если станем чемпионами?
Как прихожу в себя после таких «валидольных» концовок? Обычно виски (улыбается)», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
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