Билеты на матч «Краснодар» — «Хетафе» стоят от 500 рублей

«Краснодар» объявил о старте продаж билетов на матч группового турнира Лиги Европы с «Хетафе». Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, самый дешёвый билет стоит 500 рублей.



За эту цену можно приобрести билеты на фанатский сектор и сектор Стандарт 5. Самый дорогой билет на этот поединок стоит 3000 рублей, а билеты на сектора VIP1 и VIP2 продаются за 5000 рублей. Продажи билетов начнутся завтра, 18 сентября.



Матч «Краснодар» — «Хетафе» состоится 3 октября на одноимённом стадионе и начнется в 22:00 мск). Свой первый матч в предстоящем розыгрыше Лиги Европы «быки» начнут 19 сентября, сыграв в гостях против «Базеля».

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».