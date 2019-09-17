Билеты на матч «Краснодар» — «Хетафе» стоят от 500 рублей
«Краснодар» объявил о старте продаж билетов на матч группового турнира Лиги Европы с «Хетафе». Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, самый дешёвый билет стоит 500 рублей.
За эту цену можно приобрести билеты на фанатский сектор и сектор Стандарт 5. Самый дорогой билет на этот поединок стоит 3000 рублей, а билеты на сектора VIP1 и VIP2 продаются за 5000 рублей. Продажи билетов начнутся завтра, 18 сентября.
Матч «Краснодар» — «Хетафе» состоится 3 октября на одноимённом стадионе и начнется в 22:00 мск). Свой первый матч в предстоящем розыгрыше Лиги Европы «быки» начнут 19 сентября, сыграв в гостях против «Базеля».
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
«Краснодар» победил «Крылья Советов». В матче были назначены 3 пенальти
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