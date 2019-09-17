Английский журналист прокомментировал остановку мяча Евсеевым

Британский журналист Джон Брэдли прокомментировал необычную остановку мяча главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым во время матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:0).
В одном из эпизодов встречи мяч вылетел за боковую линию, где находился наставник уфимцев. Евсеев решил остановить футбольный снаряд оригинальным способом и отбил его пятой точкой.
Тренеры… можете оставить при себе свои эффектные трюки на боковой линии. Вот новый способ обращения с мячом", — написал Брэдли в своём «твиттере».
Евсеев возглавил «Уфу» 27 марта 2019 года. По итогам 9 туров башкирский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Ранее специалист тренировал ивановский «Текстильщик», пермский «Амкар» и «СКА-Хабаровск».
- 17 сентября 2019
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