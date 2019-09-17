Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Антон Миранчук перенёс операцию

Антон Миранчук перенёс операцию
Антон Миранчук перенёс операцию
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перенёс операцию на правом голеностопе, сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Напомним, хавбек получил повреждение голеностопа в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0) и покинул поле с помощью врача. На 13-й минуте вместо него на замену вышел португальский нападающий Антонио Эдер.

Сообщается, что операция, проводившаяся в немецкой клинике, прошла успешно. Миранчук вернётся в Москву вместе с «Локомотивом» после матча группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Сроки восстановления футболиста будут определены позднее.

Фото: Официальный сайт «Локомотива»

Матч «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Локомотив» опубликовал информацию по травмам Миранчука и Хёведеса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент