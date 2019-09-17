Антон Миранчук перенёс операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перенёс операцию на правом голеностопе, сообщается на официальном сайте «железнодорожников».
Напомним, хавбек получил повреждение голеностопа в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0) и покинул поле с помощью врача. На 13-й минуте вместо него на замену вышел португальский нападающий Антонио Эдер.
Сообщается, что операция, проводившаяся в немецкой клинике, прошла успешно. Миранчук вернётся в Москву вместе с «Локомотивом» после матча группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Сроки восстановления футболиста будут определены позднее.
Фото: Официальный сайт «Локомотива»
Матч «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Локомотив» опубликовал информацию по травмам Миранчука и Хёведеса
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