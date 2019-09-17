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Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»

Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.

Футболист не сумел дотянуться до мяча и выместил свою злость на члене тренерского штаба, ударив того по колену. После этого форвард несколько раз ударил ногой по рекламному баннеру. В чувство аргентинца привёл партнёр по команде защитник Леонардо Бонуччи.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года.

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