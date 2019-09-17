Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Футболист не сумел дотянуться до мяча и выместил свою злость на члене тренерского штаба, ударив того по колену. После этого форвард несколько раз ударил ногой по рекламному баннеру. В чувство аргентинца привёл партнёр по команде защитник Леонардо Бонуччи.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года.
Игуаин рассказал, почему сменил номер после возвращения в «Ювентус»
- 17 сентября 2019
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:37
-
18:32
-
18:20
-
18:12
-
18:10
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:41
-
17:26
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:55
-
16:46
-
16:23
-
16:21
-
16:08
-
16:05
-
15:58
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
14:54
-
14:39
-
14:09
-
14:03
-
13:55
Партнерский контент