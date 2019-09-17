Дзюба: у Азмуна фишка такая — уползает при смерти, а потом забивает, как Феникс

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).
«Не до конца прочувствовал Лигу чемпионов. То ли слишком рано играли, то ли ещё что-то… Ничья, наверное, неплохой результат, но мы вели — 1:0, а потом был не совсем обязательный пенальти. В целом, наверное, всё по игре. Но могли сыграть и понаглее.
Азмун? Это его фишка такая. Уползает при смерти, потом вылетает, забивает и снова уползает. Как Феникс. Может, усыпляет всех так? Круто, что забил. А пяточка моя вам как? Не умеете вы смаковать такие передачи!
Мы неплохо сдержали атаку «Лиона», но немножко не хватало в атаке. Было тяжело. Когда принимаешь мяч — не с кем отыграться. Нас просят стараться не обострять, а сохранить мяч, чтобы ребята передохнули. А когда тебя начинают накрывать с двух сторон, то очень трудно сохранить мяч, так как наши только выбегали из защиты. В этом плане было тяжело. А так, практически справились с соперником. За исключением индивидуальных действий, когда Депай и Траоре обостряли, делали кроссы… Во втором тайме могли сыграть поагрессивнее, потому что были зоны. Надо быть понаглее. В конце приняли несколько неправильных решений, — надо было отдать на Дугласа, который был один, он бы подачу сделал… Хорошо, что при контратаках «Лиона» у нас была большая группа защитников, соперникам некуда бежать было. Нужно искать баланс.
1:1, наверное, неплохо. Надо было просто быть смелее. Тем более некоторые у нас впервые играли в Лиге чемпионов. А здесь другие скорости, соперники дома стараются играть агрессивно. Помните, как мощно загудели трибуны, когда требовали пенальти в первом тайме? Сразу понимаешь: мощь! «Лион» — играющая команда, но в защите они недорабатывали до конца. В этом мы и могли затащить", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 17 сентября 2019
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