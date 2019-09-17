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Селюк: ажиотаж с выходом Кокорина и Мамаева такой, будто Гагарин приземлился

Селюк: ажиотаж с выходом Кокорина и Мамаева такой, будто Гагарин приземлился
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выход на свободу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые отбывали наказание в колонии общего режима в белгородской области.

«Ажиотаж с выходом Кокорина и Мамаева из тюрьмы такой, что будто бы это герои нации выходят, узники совести, будто бы Юрий Гагарин приземлился. Столько внимания из-за того, что ребята за свой непрофессионализм и пьянки были наказаны. И сейчас все как будто по флешмобу говорят про них. Нужно определиться общественности в том, что это не герои. Это люди, которые совершили преступление», — приводит слова Селюка РБК-Спорт.

Напомним, сегодня, 17 сентября, Мамаев и Кокорин вышли на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.

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