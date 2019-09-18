Роналду рассказал о своём финансовом состоянии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
«Правда ли, что моё состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да, я надеюсь на это. Не уверен на 100%, но могу сказать, что на моём банковском счете имеются хорошие деньги.
Количество моих машин? Наверное, 17. Больше всего люблю ездить на комфортном «Роллс-Ройсе». Ещё есть по два «Бугатти», «Феррари» и «Макларена» — приводит слова Роналду The Sun.
Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В завершившемся сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче чемпионата Италии и забил 21 гол.
Роналду больше не нужны деньги. Теперь его интересует только слава
Подсчитали его примерный доход за год.
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