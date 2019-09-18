Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.

«Правда ли, что моё состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да, я надеюсь на это. Не уверен на 100%, но могу сказать, что на моём банковском счете имеются хорошие деньги.

Количество моих машин? Наверное, 17. Больше всего люблю ездить на комфортном «Роллс-Ройсе». Ещё есть по два «Бугатти», «Феррари» и «Макларена» — приводит слова Роналду The Sun.

Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В завершившемся сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче чемпионата Италии и забил 21 гол.