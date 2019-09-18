Симеоне: Роналду — голевой зверь, который приносит страдания

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также прокомментировал манеру игры знаменитого форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Сложно как-то подготовиться к игре против такого нападающего. Это голевой зверь, у которого есть великолепные достижения. Когда он получает мяч недалеко от ворот, он постоянно создаёт опасность. И это очень сложно контролировать, потому что Роналду умеет на поле всё. Поэтому «Атлетико» страдает от этого. Порой мы побеждаем в матчах против его команд, но иногда и проигрываем, ведь он голевой зверь», – приводит слова Симеоне испанское издание Marca.

Матч «Атлетико» и «Ювентуса» состоится сегодня, 18 сентября, начало — в 22:00 мск.

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