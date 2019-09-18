Грубейший ляп Отаменди — в подборке самых нелепых ошибок 5-го тура АПЛ

Представлена подборка самых нелепых ошибок в матчах пятого тура английской Премьер-лиги. Топ-4 открыла неуверенная игра вратаря «Ньюкасла» Мартина Дубравки, который позволил отличиться Садио Мане из «Ливерпуля».

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди совершил кошмарную ошибку: аргентинец в простой ситуации замешкался с мячом в своей штрафной, позволив Эмилиано Буэндии из «Норвича» обокрасть его. Форвард хозяев вытянул на себя Эдерсона и покатил мяч на партнёра, Теэму Пукки. Ещё один момент с участием Пукки замкнул подборку.

В матче «Уотфорд» — «Арсенал» Том Клеверли воспользовался ошибкой защитника лондонцев Сократиса Папастатопулоса.

Видео доступно на «Чемпионате».

После пяти туров лидером чемпионата является «Ливерпуль», не потерявший ни одного очка.