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Лига чемпионов: расписание матчей 1-го тура на 18 сентября

Лига чемпионов: расписание матчей 1-го тура на 18 сентября
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 18 сентября, состоятся заключительные матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Пройдут следующие встречи:

«Брюгге» (Бельгия) – «Галатасарай» (Турция) – 19:55 мск
«Олимпиакос» (Греция) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 19:55 мск
«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Реал» (Испания) – 22:00 мск
«Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 22:00 мск
«Шахтёр» (Украина) – «Манчестер Сити» (Англия) – 22:00 мск
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Аталанта» (Италия) – 22:00 мск
«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) – 22:00 мск
«Байер» (Германия) – «Локомотив» (Россия) – 22:00 мск

С результатами матчей первого игрового дня можно ознакомиться здесь.

С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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