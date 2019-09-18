Лига чемпионов: расписание матчей 1-го тура на 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, состоятся заключительные матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Пройдут следующие встречи:



«Брюгге» (Бельгия) – «Галатасарай» (Турция) – 19:55 мск

«Олимпиакос» (Греция) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – 19:55 мск

«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Реал» (Испания) – 22:00 мск

«Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 22:00 мск

«Шахтёр» (Украина) – «Манчестер Сити» (Англия) – 22:00 мск

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Аталанта» (Италия) – 22:00 мск

«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) – 22:00 мск

«Байер» (Германия) – «Локомотив» (Россия) – 22:00 мск



С результатами матчей первого игрового дня можно ознакомиться здесь.



С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.



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