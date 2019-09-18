Наставник «Зальцбурга»: для нас нехорошо, что «Ливерпуль» уступил в Неаполе

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш поделился мнением об игре 19-летнего нападающего своего клуба Эрлинга Холанна, который в первом туре Лиги чемпионов оформил хет-трик в ворота «Генка» (6:2).

«Нацеленный на ворота. Энергичный. Зажигательный. Он очень много работает и старается изо всех сил. Безусловно, это очень талантливый парень, а крепкий характер делает его действительно особенным футболистом. И он будет играть всё лучше и лучше.

Для нас, конечно, не очень хорошо, что «Ливерпуль» уступил в Неаполе. Будет совершенно другой матч. Нам нужно отладить свою игру во всех линиях и постараться прыгнуть выше головы, показав свой лучший футбол. Бояться нам нечего, и играть мы будем без страха", — цитирует Марша официальный сайт УЕФА.