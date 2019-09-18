«Ахмат» наказали за нецензурные выкрики фанатов в адрес Рахимова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «Ахмата» по итогам матча с «Тамбовом» в 8-м туре чемпионата России (1:1).



«С прошлого заседания по матчу «Ахмат» – «Тамбов» у нас была запись в рапорте делегата о том, что болельщиками «Ахмата» сканировались нецензурные выражения в адрес главного тренера Рахимова. «Ахмат» наказан на 10 тысяч рублей.



По матчу «Ростов» – «Ахмат» в 9-м туре: Карпин покидал пределы технической зоны, он лично оштрафован на 30 тысяч рублей. Рахимов – на 20 тысяч рублей, так как тоже покидал пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



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