«Ахмат» наказали за нецензурные выкрики фанатов в адрес Рахимова
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «Ахмата» по итогам матча с «Тамбовом» в 8-м туре чемпионата России (1:1).
«С прошлого заседания по матчу «Ахмат» – «Тамбов» у нас была запись в рапорте делегата о том, что болельщиками «Ахмата» сканировались нецензурные выражения в адрес главного тренера Рахимова. «Ахмат» наказан на 10 тысяч рублей.
По матчу «Ростов» – «Ахмат» в 9-м туре: Карпин покидал пределы технической зоны, он лично оштрафован на 30 тысяч рублей. Рахимов – на 20 тысяч рублей, так как тоже покидал пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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