«Байер» — «Локомотив»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Байер» – «Локомотив». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Прямая видеотрансляция матча на «Матч ТВ» начнётся в 22:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Рачковским. В роли его ассистентов выступят Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервный рефери – Томаш Мусял.
Соперниками немецкой и российской команд в группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
«Байер» — «Локомотив». Прогноз: без Миранчуков «паровоз» не поедет
В двух последних матчах у «Байера» 0 голов при 32 ударах. «Фармацевты» отыграются на Гильерме.
- 18 сентября 2019
-
17:46
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:33
-
17:29
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
16:56
-
16:46
-
16:32
-
16:22
-
16:20
-
16:06
-
15:57
-
15:56
-
15:41
-
15:33
-
15:19
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:49
-
14:43
-
14:43
-
14:20
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:26
Партнерский контент